Prepare-se para os concursos de Simão Dias e Estância com o CEA

O Centro Educacional Advir (CEA), situado na Rua Teodoreto Nascimento, 23, no centro de Lagarto, está com matrículas abertas para turmas preparatórias para os concursos das prefeituras de Simão Dias e Estância.

E para melhor preparar os concurseiros, o CEA escalou um time de professores especialistas nas disciplinas de Administração, Informática, Legislação, Português, Geografia, Raciocínio-lógico Matemático, História e Direito Constitucional.

Os concursos mencionados dispõem de mais de 200 vagas, foram as mais de 400 previstas para 2022. Por isso, não perca tempo e prepare-se já! As matrículas podem ser feitas na sede do CEA, em Lagarto, ou por meio do telefone (79) 99883-2355.

As aulas da turma da semana terão início no dia 1° de novembro; e do fim de semana em 31 de outubro. “Desde quando iniciamos, tivemos um alto índice de aprovação dos nossos alunos e isso aconteceu porque buscamos oferecer um ensino de qualidade e excelência”, destacou o CEA.