Criança desaparecida é encontrada morta e populares tentam invadir delegacia em Aracaju

Na tarde desta quinta-feira, 21, Lorrany Kethilly Santos, de seis anos, foi encontrada sem vida, no Morro do Avião, situado no bairro Santa Maria, em Aracaju. Ela estava desaparecida desde a tarde da última quarta-feira, 20, e o suposto autor do homicídio é um homem de 42 anos, que foi preso e alvo de uma manifestação de populares que tentaram invadir a 9ª Delegacia Metropolitana ao saber da sua detenção.

De acordo com a Secretaria de Estado da Segurança Pública de Sergipe (SSP/SE), o suspeito trabalhava na mesma rua em que a vítima morava, além de possuir um histórico de abuso infantil anterior ao crime. “Ele foi visto em companhia de Lorrany, por meio da análise de câmeras de segurança e relatos de testemunhas. Com a ajuda da população, agentes policiais conseguiram achá-lo nesta tarde, num local próximo onde o corpo da criança havia sido abandonado.

O homem foi inicialmente encaminhado à 9ª Delegacia Metropolitana (9ª DM), no entanto, houve uma tentativa de invasão ao prédio da unidade por populares, que resultou em alguns veículos quebrados, incluindo algumas viaturas policiais. O Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) foi acionado para conter a população e permanece, até este momento, no local”, relatou a SSP/SE.

Diante do ocorrido, a pasta informou que o suspeito foi transferido para outra unidade da Polícia Civil na capital sergipana. “No momento, o homem está sendo interrogado. A Polícia Civil solicitou a prisão temporária dele ao plantão judicial e aguarda parecer”, completou.