Homem é preso após invadir a casa da ex-companheira em Lagarto

Na última terça-feira, 19, um homem foi preso após invadir a casa da ex-companheira, situada no Conjunto João Almeida Rocha, em Lagarto. De acordo com o 7º Batalhão de Polícia Militar (7ºBPM), o crime foi cometido enquanto a mulher estava no salão de beleza.

“O suspeito começou a enviar para vítima mensagens ameaçadoras, fotos e áudios de dentro da residência da mesma, que solicitou ajuda da polícia com medo de adentrar em seu imóvel. A guarnição se deslocou com a solicitante até o local e foi constatado o arrombamento dos portões e alguns itens quebrados pela casa.

O indivíduo estava sentado no sofá quando a equipe chegou, aparentemente sobre efeito de álcool. Foi solicitado que ele se levantasse para que fosse feito a busca pessoal, mas a todo momento ele não colaborou, sendo desobediente e agressivo com a guarnição”, relatou o 7ºBPM.

O caso foi encaminhado para a Delegacia Regional de Lagarto.