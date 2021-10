Prefeitura vai intermediar a venda da safra de milho dos lagartenses

A Prefeitura de Lagarto, através da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural (Semagri) se reuniu na última terça-feira, 19, com os dirigentes do Movimento Camponês Popular (MCP – Brasil).

Na oportunidade, representando a Administração, o secretário Túlio Simões explanou sobre o trabalho que a prefeita Hilda Ribeiro tem feito para o fortalecimento da agricultura familiar no município, a exemplo da doação de 2 toneladas de sementes de milho crioulo.

Iniciativa esta que viabilizou uma média de 630 (seiscentas e trinta) toneladas da produção da safra do milho, levando a cidade de Lagarto a bater recordes na produção da cultura do milho.

Os dirigentes do MCP, Alexandre Matos e Felipe Caetano, parabenizaram pelo trabalho e a iniciativa da Gestão em prol do fortalecimento da agricultura familiar. Eles explanaram sobre o trabalho do movimento na produção do flocão de milho crioulo livre de transgênicos.

Com o objetivo de gerar mais renda para os produtores, foi firmada uma parceria entre a Prefeitura de Lagarto e o MCP para a compra do milho crioulo produzido pela agricultores familiares do município, em que o valor de compra será acima do preço de mercado.

O secretário informou que os interessados em vender seu milho já podem procurar a sede da secretaria na Avenida Rotary, 134, de segunda a quinta-feira das 7:h às 17h e das 7h às 12h as sextas-feiras.

Maiores informações: (79) 3631-5371 ou pelo e-mail: semagri@lagarto.se.gov.br

Fonte: Prefeitura de Lagarto