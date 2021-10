Luís Alberto Meneses é nomeado conselheiro do Tribunal de Contas do Estado

O procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas foi escolhido pelo governador de Sergipe, Belivaldo Chagas, na lista tríplice, em decorrência da aposentadoria do conselheiro Carlos Alberto Sobral.

De acordo com o TCE, o dispositivo constitucional indica que entre as sete vagas de conselheiro, três devem ser indicadas pelo governador do estado, com aprovação da Assembleia Legislativa, sendo duas delas entre conselheiros substitutos e membros do MPC.