Prefeitura de Lagarto inicia pavimentação asfáltica no Santa Terezinha

Graças a recursos conquistados pelo deputado federal Gustinho Ribeiro (SD), a Prefeitura de Lagarto iniciou, na última sexta-feira, 22, a pavimentação asfáltica no bairro Santa Terezinha. E a primeira via contemplada foi a Avenida Francisco Leite Neto, a principal daquela comunidade.

“São 1.600 metros quadrados de pavimentação asfáltica que irão receber 400m de meio fio e calçadas”, detalhou a Prefeitura de Lagarto ao comemorar a realização de um antigo sonho dos que ali residiam.

“Rapaz, só sei que depois de tanta promessa de outros prefeitos a comunidade aqui seguia mesmo desacreditada em uma possível melhoria pra gente. Mas hoje, o que podemos dizer com muita alegria, é que graças a Prefeitura, com os recursos do Deputado Gustinho Ribeiro, o asfalto chegou, já é uma realidade que pode ser vista por todos né?”, comentou o autônomo José dos Santos, morador da avenida.