Enfermeiro é investigado por falsificação de atestado médico em Aracaju

Um enfermeiro está sendo investigado por passar um atestado falso em nome de um médico do Hospital de Urgência de Sergipe (Huse). O caso está sendo investigado pela 8ª Delegacia Metropolitana (8ª DM). O homem suspeito de pagar pelo atestado foi indiciado e vai responder pelo crime de uso de documento particular falsificado.

De acordo com as investigações, um médico procurou a unidade policial após ser contatado por uma empresa que tinha recebido o atestado entregue por um funcionário. No entanto, o profissional de saúde informou que não havia entregue nenhum atestado com os dados citados.

O médico fez um boletim de ocorrência há cerca de 30 dias. A investigação foi iniciada e um enfermeiro, que também trabalha no hospital, foi localizado e responsabilizado pelo ocorrido. Em depoimento na delegacia, ele confirmou que havia entregue o documento falso e que teria recebido a quantia de R$ 150.

O enfermeiro admitiu, ainda, que pegou o carimbo do médico e falsificou a assinatura. O inquérito policial continua em investigação a fim de apurar outra denúncia de que o mesmo enfermeiro também teria usado artifício semelhante em outra oportunidade.