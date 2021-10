Homem esfaqueia esposa e é baleado pelo cunhado

Na noite deste sábado, 23, um homem esfaqueou sua esposa e acabou alvejado por um disparo de arma de fogo desferido por seu cunhado.

Segundo a Polícia Militar, o caso ocorreu na Rua José Ribeiro de Andrade, no município de Campo do Brito, no agreste do estado.

O marido e a esposa foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel Urgente (Samu), em estado grave; enquanto o autor do disparo de arma de fogo conseguiu fugir do local.

Além disso, com o ocorrido, uma multidão esteve no local acompanhando os desdobramentos do crime, que ainda não teve a sua causa originária revelada.