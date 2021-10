Moradora de Lagarto ganha R$ 70 mil no Cajucap

O Cajucap segue fazendo ganhadores em Lagarto. Tanto é que, no último final de semana, uma mulher faturou sozinha a bolada de R$ 70 mil.

De acordo com a direção do Cajucap em Lagarto, a mulher, identificada como Eliene Melo, adquiriu seu título por meio do aplicativo e foi a ganhadora do 4º Prêmio.

“A cidade pé quente de Lagarto ainda teve outros três ganhadores de R$ 500,00 cada, no Giro Sergipe”, acrescentou a direção do Cajucap, a qual realizará a entrega dos prêmios ao longo da semana.

Vale lembrar que, ao longo do ano de 2021, R$ 150 mil foram repartidos entre outras duas moradoras da zona rural de Lagarto, e uma criança, acompanhada da mãe, levou para casa R$ 50 mil.