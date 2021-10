Trânsito será bloqueado esta semana na ponte que liga Aracaju à Barra dos Coqueiros

Os bloqueios serão das 22h às 6h do quarta-feira (27). Em seguida, o tráfego estará totalmente liberado. Equipes da Companhia de Policiamento de Trânsito (Cptran) estarão no local.

O monitoramento será feito com paradas em 30 e 30 minutos, totalizando o tempo necessário das interrupções.

De acordo com o DER, a interrupção é necessária para a realização de monitoramentos que servirão para análise do comportamento dinâmico da estrutura da ponte. Nos testes de prova de carga dinâmica, dos serviços de recalibragem das forças dos estais da ponte, será utilizado um caminhão TB 45, com 50 toneladas para se deslocar de uma extremidade a outra da ponte.