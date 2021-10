NAT disponibiliza oito vagas de emprego e quatro de estágio em Lagarto

O Núcleo de Apoio ao Trabalho (NAT) de Lagarto está disponibilizando oito vagas de emprego e quatro vagas de estágio de nível superior no município. As vagas de emprego estão distribuídas entre os cargos de pedreiro (01), eletricista instalador predial (02), consultor de vendas internas de cosméticos (02), professor de matemática (01), entregador de gás e água (01) e consultor de vendas (01). Já as vagas de estágio são para aluno de nível médio (02) e graduandos do curso de Serviço Social (02).

Pré-requisitos de cada vaga disponível em Lagarto

Pedreiro: Conhecimento desejável em obras de grande porte.

Estágio para aluno de Serviço Social: Estar cursando a partir do 5⁰ período do ensino superior em Assistência Social.

Estágio para aluno de nível médio: Possuir habilidades e conhecimento em informatica.

Eletricista instalador predial: Possuir curso de formação técnica e/ou superior em elétrica, habilidades para trabalhos em altura, experiência na função ou registro em CTPS. Será um diferencial possuir o curso de NR-10 (básico e/ou complementar).

Consultor de vendas internas de cosméticos: É desejável experiência na área de vendas, capacidade de negociação, disciplina para cumprimento de rotina, facilidade de relacionamento interpessoal e ensino médio completo.

Professor de matemática: Nível Superior em Matemática (Licenciatura), habilidades para atuar em monitoria presencial e on-line, e saber mediar aulas presenciais em unidade de ensino superior.

Entregador de gás e água em Lagarto: Portar habilitação A/B, Ensino Médio completo, além de ter experiência em entregas de moto.

Consultor de vendas: Ter experiência em educação será um diferencial. Além disso, o candidato deve gostar da área comercial, vendas e recepção.

Como concorrer às vagas?

Os interessados devem encaminhar os currículos acompanhados do RG e CTPS para o NAT de Lagarto, situado na Avenida Zacarias Júnior, 468, em frente ao Bar da Nilma, no centro de Lagarto. Os documentos também poderão ser enviados para o e-mail: nat@lagarto.se.gov.br.