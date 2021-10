Empresa lagartense é destaque mundial através da Turma de Carlinhos Maia

Na manhã da última sexta-feira, 22, amigos do digital influencer Carlinhos Maia estiveram em Lagarto, para um encontro com a equipe do Marijosa Educa Centro Educacional. Na oportunidade, eles conheceram a estrutura da empresa lagartense que já desponta como uma das maiores do Brasil no segmento.

Além disso, Babal Guimarães, Verinha, Paulo Rodrigues, Thiago Guimarães, Bubu e Devinho conheceram todos os projetos, abraçaram a Marijosa Educa e juntos se mobilizaram para fazer com que mais pessoas também conhecessem todos as iniciativas da empresa, que tem como lema principal “Educação e Inovação”.

Ainda durante a visita, o influenciador Babal Guimarães afirmou que: “Sonhos existem para serem realizados e vejo que através da Marijosa, pessoas podem voltar a sonhar com um futuro melhor por meio da educação de maneira rápida e acessível.”

Já no domingo, 24, os influenciadores realizaram uma grande ação em suas redes sociais, quando falaram sobre o trabalho da Marijosa Educa, o que resultou na mobilização de milhares de seguidores espalhados por todo o mundo.

E o impacto da mobilização foi tão expressivo que o site do Marijosa Educa registrou mais de 50 mil acessos simultâneos de pessoas que estão dentro e fora do Brasil e que adquiriram diversos cursos, entre eles o EJA EaD (antigo supletivo), voltado para quem quer concluir o ensino fundamental e médio em pouco tempo.

Esta ação reafirmou que a Marijosa Educa está preparada para realizar sonhos através da educação.