Na tarde desta segunda-feira, 25, o Instituto Médico Legal (IML) recolheu dois corpos sem identificação no município de Lagarto, sendo um no Hospital Universitário e outro no povoado Sovaco da Cachorra.

No Hospital Universitário de Lagarto, o IML recolheu o corpo de uma vítima de um coice de cavalo; já no povoado Sovaco da Cachorra, foi de uma pessoa que ainda não teve a causa da morte conhecida.