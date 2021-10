Delegação sergipana embarca rumo aos Jogos Escolares Brasileiros

O estado de Sergipe participará dos Jogos Escolares Brasileiros (JEBs) 2021, maior competição estudantil do país, que será disputada no Parque Olímpico no Rio de Janeiro, entre os dias 27 de outubro e 5 de novembro. Ao todo, 253 pessoas integram a delegação, entre alunos atletas, técnicos, fisioterapeuta, jornalista e oficiais que formam a equipe de apoio, sendo essa, a maior delegação sergipana nos jogos.

Para facilitar a logística de embarque, a delegação foi fracionada. O primeiro bloco embarca na quarta-feira (27), a segunda parte no dia (28) e, por fim, na sexta-feira (29) segue o último bloco.

A superintendente especial de Esportes, Mariana Dantas, destacou o preparo dos alunos atletas que representarão as escolas públicas e particulares de Sergipe. “Vamos com uma delegação fortíssima. Nosso Estado será muito bem representado. São mais de 250 integrantes, entre atletas técnicos e oficiais. Participaremos de 16 modalidades, cujos atletas foram qualificados por meio dos Jogos da Primavera. Os campeões em cada modalidade estarão nessa competição, que vai contemplar os atletas de 12 a 14 anos, com a participação de alunos atletas de todo o país”, disse.

Sergipe reúne condições de se sair muito bem no Judô, Badminton, Wrestling e Atletismo. O professor de Judô, Euder Lima, mostra toda confiança nos seus atletas, que irão competir nos JEBs 2021. “Estamos treinando muito forte, e por isso mesmo, a minha expectativa é das melhores, com boas perspectivas de conquistar medalhas. A nossa equipe é muito forte e bem qualificada”, revelou o treinador.

Euder Lima acrescentou ainda que a equipe de Judô contará com 14 atletas, seis dos quais são meninas e oito são meninos. Desses, pelo menos três têm condições de medalhar. “No feminino, Alexia Nascimento (+64 kgs) e Maria Eduarda (até 64 kgs) e no masculino Luís Antônio (+64 kgs) são atletas que vêm se destacando em muitas competições e têm condições de conquistar medalhas no JEBs”, disse.

Sobre a perspectiva de conquista de medalhas, Mariana Dantas destacou que a expectativa é muito grande, principalmente, nas competições de lutas. “Sergipe vai muito bem nos esportes de lutas. Temos bons atletas no Wrestling, Judô e Karatê. Podemos nos destacar também em outras modalidades. Algumas modalidades coletivas podem nos surpreender e trazer resultados positivos”, concluiu a gestora de Esportes.

Fonte: Governo de Sergipe