Cristiano Viana anuncia pagamento do piso salarial dos professores

Em live realizada na noite da última segunda-feira, 25, o prefeito de Simão Dias, Cristiano Viana, anunciou o pagamento do piso salarial do magistério simãodiense, a partir deste mês.

Segundo o gestor municipal, nesta terça-feira, 26 de outubro, acontecerá uma reunião entre os poderes executivo e legislativo para apresentação do Projeto de Lei e a consequente aprovação pela Câmara Municipal.

Para Cristiano Viana, a medida reafirma o compromisso da gestão com a valorização dos servidores públicos, principalmente com os professores da rede municipal de ensino.

“O nosso compromisso é em valorizar os professores com o pagamento do Piso Salarial da categoria. Os professores têm um papel muito importante na educação dos simãodienses”, destacou o gestor.

Além do pagamento do Piso Salarial dos professores, a prefeitura tem feito a sua parte no tocante ao desenvolvimento da educação pública, com o pagamento de salários em dia e dentro do mês trabalhado, bem como na reforma e ampliação dos prédios escolares do município.

