Ambulância com mãe e criança é alvejada e motorista fica ferido em Maruim

Na manhã desta terça-feira, 26, uma ambulância que transportava uma mãe é uma criança foi alvejada com disparos de arma de fogo, no povoado Mata de São José, na zona rural de Maruim. Com os disparos, o veículo chegou a colidir com um muro.

As fotografias mostram que três disparos foram desferidos em direção ao condutor do veículo, que foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel Urgente (Samu) e encaminhado para o HUSE, em Aracaju. Já a mãe e a criança foram internados no Hospital de Maruim.

Segundo a Polícia Civil, o motivo do crime seria uma desavença entre o motorista e o suposto autor dos disparos. Eles teriam entrado em discussão durante uma solenidade realizada pela Prefeitura de Maruim, no último domingo, 24.

O Instituto de Criminalística foi acionado e a Polícia Civil investigará o caso. Já o suposto autor dos disparos fugiu.