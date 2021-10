Polícia Civil prende autor de crimes contra pai idoso de 72 anos

Policiais civis lotados na Delegacia Regional de Carmópolis realizaram a prisão em flagrante de um homem suspeito de ameaçar o pai, um idoso de 72 anos de idade. A detenção ocorreu na manhã da última terça-feira, 26, também em Carmópolis.

A vítima relatou aos policiais que seu filho é dependente químico e acordou bastante violento. Segundo o idoso, durante o período da manhã, o agressor tentou arrancar o portão da casa onde ambos residem, jogou diversas pedras no telhado do imóvel e danificou a passagem de emergência do local.

De acordo com o que foi levantado, o rapaz pediu dinheiro ao pai e ele negou, pois sabia que era para comprar drogas. Este fato causou uma retaliação por parte do suspeito, que começou a fazer ameaças e danificar a casa.

O idoso tentou evitar a depredação, retirando o filho do local, e este reagiu, causando vias de fato. Durante o crime, o homem proferiu palavras de baixo calão contra o genitor. Diante da situação, o autor foi preso e autuado pelos crimes de injúria contra o pai idoso, dano qualificado, ameaça e vias de fato.

Fonte: Polícia Civil