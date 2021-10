Estão se passando pela prefeita Hilda Ribeiro no WhatsApp; confira os prints

No começo desta semana, a prefeita de Lagarto, Hilda Ribeiro (Solidariedade), emitiu um alerta em suas redes sociais. Segundo a gestora, há um perfil de WhatsApp se passando por ela.

Não mudei de número e tampouco possuo outro. Compartilhe essa mensagem e avisa pra todo mundo. Abraço! — Hilda Ribeiro (@hilda_rribeiro) October 26, 2021

Após o alerta emitido pela prefeita, o Portal Lagartense teve acesso a conversa deste que está se passando pela prefeita. Na oportunidade, ele afirma que o verdadeiro número de Hilda ficou destinado apenas para trabalho e, em seguida, pergunta se a pessoa pode lhe fazer um favor.

Criminoso se passa pela prefeita Hilda no WhatsApp 1 de 2

Cabe destacar que golpes pelo WhatsApp têm sido constantes em Lagarto. Tanto é que diversas autoridades e empresários locais já tiveram sua conta clonada, a exemplo do vereador Matheus Corrêa (Cidadania) e do empresário Nininho da Bolo Bom. Nesses casos, a prática golpista é a mesma: O criminoso entra em contato com amigos da vítima e pede alguma quantia em dinheiro emprestada. Contudo, no caso da prefeita, o criminoso não chegou a pedir dinheiro.