Incêndio é registrado em loja de carros na cidade de Simão Dias

Na noite da última terça-feira, 26, um incêndio foi registrado em uma pequena loja de veículos, pertencente ao vereador Dudu de Raimundo (PSD), situada na Avenida João Antônio de Santana, no centro da cidade de Simão Dias.

Segundo informações apuradas pelo Portal Lagartense, o fogo iniciou por volta das 23h e foi notado por um entregador de delivery, que ao passar pelo local, chamou o proprietário do imóvel.

As chamas foram contidas momentos depois com o auxílio de um caminhão pipa da Prefeitura de Simão Dias e do Corpo de Bombeiros. Dentro da garagem haviam oito carros e uma moto, os quais ficaram destruídos. Já as causas do incêndio permanecem desconhecidas.