Homem é morto a tiros em banheiro de posto de combustíveis

Na noite desta terça-feira, 26, o Instituto de Criminalística (IC) foi acionado para atender a uma ocorrência de homicídio no município de Umbaúba.

O fato se deu nas instalações do Posto de Combustíveis conhecido como “Reforço”. Segundo informações de populares, um lavador de carros, de pré-nome Gilmar, estava no banheiro do posto tomando banho quando foi surpreendido por um homem armado, que efetuou disparos de arma de fogo contra ele.

Ainda de acordo com os populares, a suspeita é de que ele tenha sido morto por engano, confundido com outra pessoa.

Peritos criminais Oficiais devem confeccionar um laudo com o levantamento encontrado na cena do crime, que será investigado pela Polícia Civil de Sergipe.

Fonte: Fan F1