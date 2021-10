Atendimento no Hospital da Criança em Sergipe inicia em novembro

De acordo com a SES, o hospital, que fica localizado no Bairro José Conrado de Araújo, vai reforçar a Rede de Assistência Pediátrica no estado e atuar junto com outras unidades hospitalares atendendo crianças de 29 dias a 12 anos 11 meses e 29 dias de vida , que é a fase da infância, segundo a legislação brasileira.