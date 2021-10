Flamengo e Athletico-PR disputam vaga na final da Copa do Brasil

Flamengo e Athletico-PR se encontram, a partir das 21h30 (horário de Brasília) desta quarta-feira (27) no estádio do Maracanã, para decidirem quem chega à grande decisão da Copa do Brasil. Como o primeiro confronto (disputado na última semana na Arena da Baixada) terminou em igualdade de 2 a 2, quem vencer, por qualquer placar, avança. Em caso de empate, independente do marcador, a vaga será definida na disputa de pênaltis.

O Rubro-Negro chega após perder de 3 a 1 para o Fluminense no Campeonato Brasileiro (após este resultado a equipe da Gávea caiu para a 4ª posição na competição nacional e viu o líder Atlético-MG ampliar a vantagem na classificação). Assim, um tropeço na Copa do Brasil pode trazer instabilidade para a equipe comandada por Renato Gaúcho em um momento tão decisivo da temporada (no qual também decide a final da Libertadores, contra o Palmeiras no dia 27 de novembro).

Uma boa notícia é o retorno da dupla de ataque titular, Gabriel Barbosa e Bruno Henrique. Os dois jogadores se recuperaram de problemas físicos e são presença confirmada na partida decisiva. Estas voltas são especialmente importantes porque Pedro, que marcou um gol decisivo para o Flamengo diante do Furacão, está fora da partida após passar por uma cirurgia no joelho direito que o deixará afastado dos gramados por, no mínimo, três semanas.

Assim como o Flamengo, o Athletico-PR também chega à partida desta quarta após revés no Brasileiro (derrota de 3 a 0 para o Fortaleza). E, no Maracanã, terá de lidar com um retrospecto incômodo, nunca derrotou o Rubro-Negro em uma partida da Copa do Brasil. Mas já conseguiu avançar para as semifinais, na edição de 2019 (que acabou conquistando no fim), ao superar o time da Gávea na disputa dos pênaltis após dois confrontos que terminaram em igualdade de 1 a 1.

Porém, independente da forma que o Flamengo chegar à partida, o técnico do time paranaense, Alberto Valentim, afirma que sua equipe tem que fazer mais do que no confronto de ida: “Temos que ir com o espírito de um time guerreiro e nos prepararmos para uma grande partida. Temos que estar muito prontos para fazer uma partida com alma e competitividade acima da média. Repetir e fazer um pouco mais do que fizemos no primeiro jogo”.

Para o jogo desta quarta o Furacão conta com o retorno do volante Christian. Já o atacante Bissoli, que defendeu o Cruzeiro na atual edição da competição, desfalca o time.

