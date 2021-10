Em busca do bicampeonato, Lagarto Futsal estreará na Copa do Nordeste nesta sexta-feira, 29

Nesta sexta-feira, 29, às 20h, o Lagarto Futsal estreará na Copa do Nordeste de Futsal, quando enfrentará o Capelle (PE). Esta é a quinta participação do Verdão na competição, a qual buscará a conquista do bicampeonato.

O Lagarto está no Grupo B e já tem confrontos definidos para o próximo sábado, 30; domingo, 31; e segunda-feira, 1° de novembro. Ao final, para avançar para as quartas de finais, o Verdão precisará estar entre os dois primeiros colocados da sua chave.

Cabe destacar que a Copa Nordeste de Futsal volta a acontecer após ser cancelada na temporada 2020, devido à pandemia de Covid-19. Nesta edição, Pernambuco tem quatro equipe, Maranhão e Sergipe têm três, enquanto Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará e Piauí possuem apenas um representante cada.

Regulamento

Os 14 clubes ficam divididos em três grupos, o 1 e o 2 com cinco equipes e o 3 com quatro times, e se enfrentam entre si, em turno único, dentro da própria chave. Os dois primeiros colocados de cada grupo avançam para a 2ª fase (quartas de final – jogo único), além da equipe com o 1º melhor índice técnico entre os 3º classificados e outro time com 2º melhor índice técnico entre os 3º classificados. Assim como a 2ª fase, a 3ª (semifinais) e a 4ª (final) fases acontecem em partida única.