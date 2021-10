Prefeitura reúne núcleos gestores escolares para orientar sobre o retorno das aulas

Diretores e Coordenadores das Unidades de Ensino da Rede Pública Municipal participaram, no início desta semana de uma reunião no auditório da Secretaria da Educação de Lagarto.

O objetivo foi orientar sobre o início das aulas presenciais, no formato híbrido, que ocorrerá no dia 3 de novembro, a fim de sanar todas as dúvidas em relação ao modo como deve ser a operacionalização deste formato.

Na abertura, a diretora do Departamento de Desenvolvimento do Ensino e da Aprendizagem (DDEA), Edicelma Barroso, trouxe um vídeo motivacional de Mário Sérgio Cortella “Podemos sempre aprender algo novo”, que trata sobre a importância de inovar e encarar os obstáculos com perseverança e altivez, relacionando-se com a pauta de retorno às aulas presenciais.

Em seguida, as coordenadoras de Formação, Elaine Fernanda, e a de Planejamento, Maria do Patrocínio, abordaram as Estratégias Pedagógicas para o Ensino Hibrido, respondendo os questionamentos e sanando as dúvidas dos gestores, além de tratar sobre o quanto é necessário observar o contexto atual e cumprir as medidas de biossegurança.

Num segundo momento, Marivaldo, Coordenador de tecnologias e sistema de comunicação, explanou sobre o projeto Escola em Rede, que engloba o Estude em Casa municipal e a ferramenta Google sala de aula e suas importâncias para os(as) estudantes, professores e gestores. Além disso, Bárbara Azevedo, diretora do Departamento de Planejamento, abordou o plano estratégico acerca da Biossegurança, sanando as dúvidas dos gestores sobre o retorno e os protocolos de biossegurança.

Em seguida, Maria Selma, diretora do Departamento de organização e administração, respondeu questionamentos quanto às suas competências, e, por fim, o Secretário Municipal da Educação, Professor Magson Almeida, encerrou a reunião com os seus votos positivos para o retorno às aulas e sua mensagem otimista e de agradecimento aos integrantes dos núcleos gestores.

Fonte: Prefeitura de Lagarto