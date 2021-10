Governo de Sergipe convoca 424 executores de serviços básicos

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc) publicou nesta quarta-feira, 27, o primeiro edital de convocação dos candidatos classificados no Processo Seletivo Simplificado para o cargo de Executor de Serviços Básicos. Nesta primeira lista, 424 profissionais estão sendo convocados. Os aprovados deverão comparecer à sede de sua respectiva diretoria de educação para a entrega da documentação exigida no ato da inscrição.

Os documentos exigidos são: Atestado de Saúde Ocupacional emitido por Médico do Trabalho (original); Ficha de cadastro (download no site da SEAD); uma foto 3×4; cópias da Carteira de Identidade, CPF e Título de Eleitor; extrato do PIS/PASEP; Conta Salário do Banese (caso não possua, solicitar: documentos.pss@seduc.se.gov.br); comprovante de residência com CEP válido; Certificado de Reservista ou Alistamento Militar (sexo masculino); Certificado de Escolaridade, em conformidade com a exigência do cargo; declaração de não acúmulo de cargos públicos (download no site da SEAD); Certidão de Antecedentes Criminais; Certidão de Crimes Eleitorais; Certidão de Quitação da Justiça Eleitoral; Certidão Negativa Penal Estadual; e Certidão Negativa Criminal Federal.

A lista de documentos pode ser acessada no edital, no link abaixo. Ainda de acordo com o edital, após ocorrer a contratação, por conveniência e oportunidade da Seduc, a Secretaria de Estado da Administração (Sead) convocará os candidatos, oportunamente, para realização de perícia médica admissional.

Ao todo, 20.943 candidatos se inscreveram para o processo Seletivo Simplificado para Executor de Serviços Básicos, disputando um total de 715 vagas para a função. A remuneração mensal para esse cargo é de um salário mínimo vigente. O PSS faz parte de uma série de ações desenvolvidas pelo Governo de Sergipe para garantir que as escolas estaduais obtenham uma retomada das aulas presenciais com qualidade e segurança.

De acordo com o diretor de Recursos Humanos (DRH/Seduc), professor Jorge Costa Cruz Júnior, o processo seletivo é feito com base na Lei Estadual nº 6.691, de 23 de setembro de 2009, que dispõe sobre a contratação de servidores por tempo determinado para atender às necessidades do serviço público em caso de excepcional interesse da Administração Pública Direta e Indireta. “O processo seletivo é feito de forma criteriosa, transparente e democrática para garantir que a comunidade escolar tenha mais tranquilidade no seu dia a dia. O processo é feito em caráter temporário, já que as vagas são preenchidas somente por necessidade da escola, quando há um pedido de afastamento previsto em lei”, explica.

PSS

O Governo de Sergipe abriu também o Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária de merendeira(o) escolar (517 vagas) e vigilante (585 vagas). O prazo de vigência dos três processos seletivos simplificados será de um ano contado da data da publicação da homologação do resultado definitivo no Diário Oficial do Estado, a ser prorrogado uma única vez, por igual período. A carga horária será de 30 horas semanais nos três cargos concorridos, podendo o candidato, após a assinatura do contrato, exercer suas funções nos turnos matutino, vespertino ou noturno, observada a necessidade da unidade de ensino onde for lotado.

A remuneração mensal para merendeira(o) e executor de serviços básicos corresponde a um salário mínimo vigente. Já para vigilante, o salário será de R$ 1.170,00, acrescido do adicional noturno para os que desenvolverem as atividades entre as 22h e 5h do dia seguinte.

Acesse a lista de convocação para Executor de Serviços Básicos:https://bit.ly/3nDoAaI

Fonte: Infonet