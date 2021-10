Policia Civil apreende mais de uma tonelada de maconha

Os policias iniciaram o flagrante no Bairro América, encontrando uma quantidade da droga com um dos presos. Depois, seguiram para o povoado Areia Branca, no Mosqueiro, Zona de Expansão da capital. Em uma residência, foi encontrada quase toda a droga apreendida.

Quase toda a maconha foi apreendida em uma casa no povoado Areia Branca, na região do Mosqueiro, em Aracaju.

As informações sobre esse caso foram passados através do Disque-Denúncia. O Denarc reforça a importância do canal, através do telefone 181.

Fonte: G1 SE