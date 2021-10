Rússia bate novo recorde de mortes por Covid na véspera de ‘megaferiado’ em Moscou

Os Centros de Tratamento Intensivo (CTIs) de vários hospitais russos estão no limite da capacidade —sobretudo na capital, que é a cidade mais afetada do país.

Piora da pandemia

A Rússia sofre com a escalada de casos e mortes por Covid-19 desde junho, e o país e já é o 5º com mais infectados (8,2 milhões) e óbitos (229 mil) do mundo. Foram 843 mil novos casos e quase 27 mil vítimas do vírus apenas em outubro.

Mesmo com a piora da situação, os russos continuam a se recusar a tomar as vacinas contra a Covid-19 disponíveis.

O país que desenvolveu a Sputnik V e mais três imunizantes tem apenas 36% da população vacinada com ao menos uma dose e menos de 33% dos russos estão totalmente imunizados