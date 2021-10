Hemose: Confira o funcionamento do serviço de doação de sangue neste feriadão

Devido à necessidade da manutenção dos estoques de sangue e por se tratar de serviço essencial, o Centro de Hemoterapia de Sergipe (Hemose) informa que funcionará com horários alterados durante os feriados. Nesta quinta-feira, 28, Dia do Servidor Público, não haverá atendimento. Na sexta-feira, 29, e na segunda-feira, dia 1º de novembro, a unidade, funciona no horário regular, das 7h30 às 17h.

O serviço de dispensação de sangue e hemocomponentes para rede hospitalar permanecem em regime de plantão 24 horas. Na terça-feira, 02, feriado nacional de Finados, não terá expediente e na quarta-feira, 03, a instituição retomará às atividades normais, das 7h30 às 17h, e no posto de Coleta no shopping Riomar, das 13h às 17h.

A abertura da unidade em horários alternados visa a reposição dos estoques de plaquetas, componente do sangue que tem validade de apenas 5 dias. “Já convidamos doadores e os grupos para colaborar com o serviço, temos a expectativa que o público doador fique sensível à causa e compareça ao Hemose”, ressaltou a assistente social e gerente de Ações Estratégicas, Rozeli Dantas.

Depois de coletado o sangue passa por análises sorológicas e, após a conclusão é processado em plaquetas, plasma e hemácias. Cada componente sanguíneo atende a diferentes tipos de enfermidades como, pacientes em tratamento oncológico, aplasias medulares, com doenças hematológicas, além das cirurgias de médio e grande porte.

Para realizar a doação de sangue é preciso observar alguns critérios básicos como, estar bem de saúde, ter idade entre 16 e 69 anos, pesar acima de 50 quilos, comparecer ao hemocentro bem alimentado portando um documento oficial original com foto, válido em todo território nacional, pode ser carteira de identidade, de trabalho, de motorista, ou ainda, carteira de reservista. Mais informações através dos telefones: 3225-8039, 2359-3174 e 99191-2977.

Acompanhe o funcionamento do Hemose:

28/10/2021 – Quinta-Feira – Não haverá expediente;

29/10/2021 – Sexta-Feira – Abre das 7h30 às 17h;

1º/11/2021 – Segunda – (feriado do Dia do Servidor) abre das 7h30 às 17h;

2º/11/2021 – Terça-Feira – Feriado Finados não tem expediente;

3º/11/2021 – Quarta – Serviço retorna normalidade das 7h30 às 17h.

Fonte: Governo de Sergipe