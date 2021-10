Lagarto Futsal perde de goleada na estreia da Copa do Nordeste

Na noite da última quinta-feira, 28, o Lagarto Futsal perdeu por 5 a 0 para o Capelle (PE), em partida válida pela primeira rodada da Copa do Nordeste de Futsal. Os gols foram marcados pelo Vandinho, Thiago, Skilo e Luizinho, que marcou duas vezes.

O primeiro gol foi marcado ainda no primeiro tempo, que terminou com o placar de 1 a 0, mas que acabou sendo alargado ao longo da segunda etapa. O Lagarto até reagiu, mas acabou perdendo suas chances de gol.

Após a goleada, o time afirmou, por meio de suas redes sociais: “Não começamos como esperávamos. Quem assistiu o jogo sabe o que estamos falando. Mas vamos em frente. Nada justifica uma derrota dessa, é esquecer, levantar a cabeça e seguir. Porque a bola pune”.

Cabe destacar que, por conta de um atraso no embarque, o Verdão desembarcou na capital pernambucana quase no horário do jogo. Segundo o time, o atraso foi resultado de um engano da empresa responsável pelo transporte. Ela pensou que o embarque ocorreria às 15h, quando o previsto era às 03h da madrugada.

O Lagarto Futsal volta a jogar no próximo sábado, 30, às 09h, quando enfrentará o Boi Bravo, em Recife, que sedia a 16ª edição da Copa do Nordeste. Além disso, para avançar para as quartas de finais, o Verdão precisa encerrar a primeira fase na primeira ou na segunda colocação do seu grupo.