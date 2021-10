Na madrugada da última quinta-feira, 28, o Espetinho do Baixinho, situado no centro da cidade de Lagarto, foi alvo de criminosos, que aproveitaram a reforma do local e furtaram cerca de 10 caixas de garrafas vazias de cerveja.

Toda a ação criminosa foi captada por câmeras de vigilância e o que chama a atenção é a calma da dupla envolvida. Já os objetos furtados tendem a ser vendidos no quilo. Mesmo assim, quem tiver a localização dos envolvidos basta acionar a polícia.