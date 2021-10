Fábio Reis inicia pavimentação asfáltica de ruas em Salgado

A pavimentação asfáltica levada pelo deputado federal Fábio Reis (MDB-SE) para Salgado foi iniciada com sucesso na última quinta-feira, 28. Segundo o parlamentar, “a obra vai transformar a cara do município”.

Fábio garantiu R$ 500 mil em recursos para pavimentar com asfalto de alta qualidade mais de 4 mil metros quadrados das principais ruas da sede do município por meio da parceria com a Codevasf, que executa a obra.

1 de 4

O deputado acompanhou o início da pavimentação ao lado do vice-prefeito de Salgado, Miúdo do Tombo, que representou o prefeito Givanildo Costa, e do secretário de Obras, Silvano Santos.

Fonte: Assessoria parlamentar