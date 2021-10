Covid-19: Lagarto anuncia 3ª dose para profissionais da saúde

Nesta sexta-feira, 29, sábado, 30, e segunda feira, 1° de novembro, a Prefeitura de Lagarto aplicará a terceira dose da vacina contra a covid-19 nos profissionais de saúde que receberam a segunda dose do imunizante há pelo menos seis meses.

Hoje, das 08h às 12h e das 13h às 16h, as vacinas estarão sendo aplicadas na Clinica Dr. Davi Marcos de Lima, e nas Unidades Básicas de Saúde dos bairros Campo da Vila e Cidade Nova e dos povoados Brasília, Colônia Treze e Jenipapo.

O Centro de Vacinação funcionará até às 21h, enquanto o drive-thru até às 14h.

Já no sábado, 30, e segunda-feira, 1° de novembro, as doses serão ministradas, das 09h às 14h, na UBS do povoado Colônia Treze e no Centro de Vacinação, situado no centro da cidade de Lagarto.