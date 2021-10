Riachão do Dantas busca soluções para preservar a qualidade do abacaxi

A Prefeitura de Riachão do Dantas, através da Secretaria Municipal de Agricultura, recebeu no município o Engenheiro agrônomo e diretor regional da Emdagro, Auro Andrade, junto ao também Engenheiro Agrônomo Valter Ramos, para dialogar sobre soluções que possam ser úteis para doenças que podem afetar a qualidade do Abacaxi na região, entre elas a fusariose.

A fusariose é a principal doença desse tipo de fruta no Brasil e estudos estimam que as perdas situa-se em 30% da produção para o caso de frutos e cerca de 20% para mudas. A doença do abacaxizeiro é causada pelo Fusarium subglutinans, destaca-se pela frequência em que aparece e pelos graves danos causados.

Por isso, entender como a doença pode ser evitada, os danos, o avanço dela e buscar informações sobre ela é fundamental para agricultura do município que tem na cultura do abacaxi além do poder econômico, história, tradição e reconhecimento em todo o Estado.

Fonte: Prefeitura de Riachão do Dantas