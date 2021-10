SE-170: Iniciada a reforma do trecho que liga Lagarto a Campo do Brito

O asfalto antigo já não é mais visto e vai servir como matéria prima para a reestruturação e base para a nova camada asfáltica que vai cobrir a rodovia. As obras de recuperação da SE-170, que liga o território Agreste Sergipano, pelo município de Campo do Brito, e o Território Sul Sergipano, por Lagarto, estão a todo vapor. Com extensão de aproximadamente 28,16 km, a reestruturação vai garantir a segurança e o conforto na trafegabilidade de condutores e pedestres que viajam por esta via.

A obra é executada pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade (Sedurbs) e tem investimentos do Governo de Sergipe no valor de mais de R$ 15 milhões. Entre os serviços realizados no trecho está a drenagem completa da via, a reestruturação da pavimentação asfáltica, onde serão utilizadas mais de 21 mil toneladas de asfalto. Em parte do serviço será utilizada uma máquina conhecida como vibroacabadora, que retira o asfalto e faz a reciclagem, gerando economia e o reuso de matéria prima, benéfico para o meio ambiente.

No local também serão realizados os serviços de reciclagem com adição de brita em alguns trechos e imprimação, que consiste na aplicação de camada de material asfáltico sobre a superfície da base concluída, antes da execução de um revestimento que permita condições de aderência entre esta e o revestimento a ser executado e depois será feita a pintura de ligação, que facilita a aderência do asfalto. Quando esta parte estiver concluída, será implantada a sinalização horizontal e vertical, com pintura de faixas, placas de sinalização vertical e tachas refletivas.

A rodovia tem largura de 8 metros com acostamento e as obras estão a todo vapor. Segundo o e fiscal da obra, o engenheiro civil, Bruno Oliveira, os serviços estão adiantados. “Assim que foi assinada a ordem de serviço as obras foram iniciadas, atualmente está sendo realizado o serviço de reciclagem do asfalto”, explica.

