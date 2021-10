Campeonato Brasileiro de Windsurf acontece neste fim de semana

Fundado em 1953 com o objetivo de fomentar o esporte náutico em Sergipe, o Iate Clube de Aracaju (ICAJU) mantém suas tradições e traz para Aracaju o Campeonato Brasileiro de Windsurf, Classe Olímpica Raceboard (CBR 2021), nesse importante momento de retomada da realização de eventos, seguindo todos os protocolos sanitários.

O evento acontecerá neste sábado, dia 30 e vai até o dia 02/11/2021 na sede do ICAJU. A solenidade de abertura será às 10h do dia 30, seguida da primeira bateria de regatas a partir do meio dia. Confirmada a presença de velejadores dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Bahia, Sergipe, Alagoas e Pernambuco. As regatas acontecerão na raia do belo cenário do rio Sergipe.

Programação

30/10: 08h – medições, revisão e apresentação da IR e reunião de atletas; 10h – solenidade de abertura; 12h – bateria de 3 regatas classificatórias CBR.

31/10 – 12h – bateria de 3 regatas classificatórias CBR; 15h – regata peso 2 de titulação CBR; 16h30 – premiação das divisões por idade. 01/11 – 12h – regata de longa distância fleet race (20 Km); 15h – regatas de titulação da divisão sport.

02/11 – 12h – regatas de slalom e foil; 15h – titulações e encerramento.

Fonte: Infonet