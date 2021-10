PM prende suspeito de roubar estudantes na saída da escola

Na tarde da última sexta-feira, 29, militares do 8º Batalhão de Polícia Militar prenderam um homem em flagrante por roubo, nas proximidades do Colégio John Kennedy, no bairro Getúlio Vargas, em Aracaju. Segundo a Polícia Militar, as vítimas foram duas estudantes que foram abordadas ao saírem da escola.

“Os policiais faziam patrulhamento na área, quando, por volta das 12:40h, foram chamados por várias pessoas, que apontavam para um popular correndo, tentando alcançar um suspeito de ter roubado duas estudantes na saída da escola.

Os militares abordaram e revistaram o acusado, e encontraram com ele uma faca tipo peixeira. Segundo o mesmo, ao ser perseguido, se livrou dos aparelhos que havia roubado das adolescentes”, relatou a PM que encaminhou o caso para a delegacia mais próxima.