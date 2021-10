Sistema de abastecimento de água será implantado na zona rural de Lagarto

Graças a uma emenda de R$ 740.338,99, o governador de Sergipe, Belivaldo Chagas (PSD), autorizou a implantação de 17 sistemas simplificados de abastecimento de água em 15 comunidades de seis municípios sergipanos. Nesta lista, será contemplado o povoado Açu Velho, situado na zona rural de Lagarto.

Além dele, receberão o sistema as seguintes comunidades: Assentamento Luiz Alberto, em Cristinápolis; Assentamento Analício Araújo Barros, Assentamento Dom Helder Câmara, Assentamento Roseli Nunes, Assentamento Edmilson Evaristo e Assentamento Geraldo Garcia, em Estância; Assentamento Nicácio Rodrigues, Assentamento Sepé Tiaraju (Agrovila Sabão), Assentamento Sepé Tiaraju (Agrovila Cajá), Assentamento 8 de Agosto, Assentamento 5 de Janeiro (Agrovila I) e o Assentamento 5 de Janeiro (Agrovila II), em Indiaroba; e os Assentamentos Marcelo Déda (Agrovila I) e Marcelo Déda (Agrovila II), situados entre Riachuelo e Malhador.

Além disso, o Governo de Sergipe anunciou que investirá R$ 849.912,13 na aquisição de insumos de perfuração de poços e equipamentos para manutenção dos perímetros irrigados, para beneficiar aproximadamente 13.805 pessoas de seis perímetros irrigados em Canindé de São Francisco, Tobias Barreto, Itabaiana, Areia Branca, Malhador, Riachuelo e Lagarto.

“Serão substituídas peças com mais de 30 anos em uso na distribuição de água aos agricultores beneficiados pela irrigação pública. O serviço é responsável pela produção de alimentos, geração de emprego e renda no campo”, detalhou o Governo do Estado por meio dos seus canais oficiais.

