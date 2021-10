Acelera Simão Dias: Saiba onde a prefeitura vai investir mais de R$ 12 milhões

Na última sexta-feira, 29, a Prefeitura de Simão Dias, por meio da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Orçamento, lançou o Programa Acelera Simão Dias, que consiste em um pacote de investimentos que totaliza R$ 12.253.499,66 milhões. O montante é oriundo de recursos próprios e emendas parlamentares destinadas por deputados estaduais e federais.

De acordo com a gestão municipal, o Acelera Simão Dias prevê a reforma de diversos prédios públicos, entre eles o do antigo SESP, a sede da antiga prefeitura, o Cemitério São João Batista, o Ponto Turístico Serra do Cruzeiro, a quadra e a praça José Barreto, além de sete escolas municipais.

Além disso, o Acelera Simão Dias prevê a instalação da iluminação da entrada da cidade, a construção da praça do povoado Candeal Grande, o calçamento de diversas ruas e povoados, a aquisição de veículos e de patrol, bem como aquisições de aparelhos diversos para a Saúde, dentre outras ações.

Durante a solenidade de lançamento, o prefeito de Simão Dias, Cristiano Viana, entregou um veículo zero km para a Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo, e afirmou todos os investimentos têm o objetivo de proporcionais mais qualidade de vida para a população simão-diense.

“A nossa meta é investir no cuidado com a cidade e os povoados no tocante a promoção de qualidade de vida para à população, bem como promover impacto positivo na economia com a geração de emprego e renda no município”, comentou o gestor.

O Acelera Simão Dias foi lançado na quadra poliesportiva Dulcival Silva Santana, no Conjunto Centenário, e contou com a presença do vice-prefeito e secretário de Saúde, Renaldo Prata; do senador Rogério Carvalho, dos deputados Valdevan Noventa, Luciano Pimentel, Zezinho Guimarães, e Rodrigo Valadares, além de vereadores, secretários municipais, do ex-deputado federal Valadares Filho e o público em geral.