Dupla devolve objetos furtados de estabelecimento no centro de Lagarto

Na tarde da última sexta-feira, 29, uma dupla que foi filmada furtando 10 caixas com vasilhames de cerveja de um estabelecimento comercial, situado no centro de Lagarto, voltou ao local do crime para devolver os pertences.

Segundo um cidadão que filmou a devolução, os rapazes alegaram que invadiram o local e levaram os vasilhames sem pedir, por acreditarem que estes eram recicláveis. A ação ainda foi resultado da ampla repercussão do crime nas mídias da cidade.

Entenda: Estabelecimento comercial é furtado por criminosos no centro de Lagarto