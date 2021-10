Cidadania de Lagarto aprova duas pré-candidaturas para 2022

Na manhã desta sábado, 30, o advogado Itamar Santana foi reeleito presidente do Diretório Municipal do Cidadania de Lagarto, durante um Congresso realizado pelo partido no Parque de Exposições Nicolau Almeida.

Na oportunidade, os filiados ao Cidadania também aprovaram as pré-candidaturas do vereador Josivaldo da Equoterapia para deputado estadual e do advogado Itamar Santana para deputado federal, nas eleições de 2022. A sigla ainda deve apoiar o nome do senador Alessandro Vieira na disputa pelo Governo de Sergipe.

Procurado pelo Portal Lagartense, Itamar adiantou que o partido também definiu que será cumprida uma agenda de visitas junto às comunidades, para levar a mensagem do Cidadania. Ele também comemorou a sua permanência na liderança do Diretório Municipal.

“Saio do congresso muito feliz, porque a turma do partido continua confiando em mim e isso aumenta a minha responsabilidade com Sergipe e, em especial, com Lagarto, porque os cidadanistas acreditam em nossa proposta de mudança”, declarou Itamar.

Todo o congresso contou com a participação do Secretário-geral da Executiva Estadual do Cidadania, Fernando Luiz.

Composição da diretoria do Cidadania Lagarto

Presidente: Itamar Santana

Vice-presidente: Alana Muriel

Secretária-geral: Patrícia Paixão

Tesoureiro: Josivaldo da Equoterapia

Membros titulares: Nalva da Orelhinha Dog, Uclesio Barreto e Anselmo Santos.