Gustinho Ribeiro destinará R$ 2 milhões para asfaltar todo o bairro Ademar de Carvalho

Na última sexta-feira, 29, o deputado federal Gustinho Ribeiro anunciou que irá destinar R$ 2 milhões para pavimentação asfáltica de todo o Bairro Ademar de Carvalho, em Lagarto. Os recursos serão destinados via emenda parlamentar através do Departamento Nacional de Obras Contra a Seca – Dnocs.

“Esta é mais uma parceria do nosso mandato com a Prefeitura de Lagarto que vai beneficiar a população lagartense. Com o asfaltamento do Ademar de Carvalho, estaremos levando mais qualidade de vida e dignidade para nosso povo”, afirmou Gustinho Ribeiro.

As ações do deputado Gustinho Ribeiro já garantiram recursos para revitalização asfáltica de diversos povoados de Lagarto, como a Colônia 13, Jenipapo, Brasília, Olhos D’Água e os bairros Loiola, Conjunto Laudelino Freire, Júlia e João Nogueira, Novo Horizonte, Santa Terezinha, Horta e Itaperinha.

“O Ademar de Carvalho é um bairro muito importante na nossa cidade. Esse projeto irá valorizar muito o local. Além disso, tenho um carinho especial pelo bairro Ademar de Carvalho, que leva o nome do meu bisavô e foi construído e fundando pelo meu avô, o ex-deputado Ribeirinho”, lembrou Gustinho.