Mulher é presa com cerca de 30 quilos de crack na Colônia Treze

Na tarde do último domingo, 31, policiais do Centro de Operações Policiais Especiais (Cope) e do Departamento de Narcóticos (Denarc) da Polícia Civil efetuaram a prisão em flagrante de Érika Santos de Lima, pelo crime de tráfico de drogas. A ação ocorreu no povoado Colônia Treze, na zona rural de Lagarto, onde ela estava com cerca de 30 quilos de crack.

Segundo a Polícia Civil, a droga foi localizada após uma denúncia anônima dando conta que a mesma seria entregue no povoado. “Quando os investigadores chegaram ao endereço fornecido, constataram que o veículo que fez a entrega já havia saído da residência. No entanto, os policiais flagraram Érika Santos de Lima na porta da casa ainda com uma mala nas mãos.

Na abordagem, ela confessou o tráfico e indicou onde estavam escondidas as demais drogas. O material ilícito foi apreendido e encaminhado ao Denarc para os procedimentos cabíveis. Érika foi presa em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. As investigações continuam”, relatou a Polícia Civil.