Dia de finados em Lagarto: Não haverá missas no Cemitério Senhor do Bonfim

A Paróquia de Nossa Senhora da Piedade não realizará missas no Cemitério Paroquial Senhor do Bonfim, situado no centro da cidade de Lagarto, nesta terça-feira, 02 de novembro, dia de finados.

De acordo com a paróquia, as celebrações serão realizadas somente no Santuário Mariano Diocesano de Nossa Senhora da Piedade, localizado no centro de Lagarto às 07h, às 16h e às 19h.

Por outro lado, a paróquia assegurou que, durante todo o feriado, os cemitérios de sua responsabilidade estarão abertos para visitas. O órgão ainda emitiu uma orientação a todos os fiéis que irão aos campos santos prestar homenagens aos defuntos.

“Como nos recomenda Santo Afonso de Ligório, que não seja apenas um dia para encher “os cemitérios, sorrindo e até brincando muitas vezes, sem orações, sem um pensamento sobrenatural dos mortos! Santifiquemos este dia. Seja, sim, o dia da nossa saudade, mas principalmente seja o do nosso sufrágio.””, orientou a Paróquia de Nossa Senhora da Piedade.