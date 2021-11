Homem morre após ser atingido por descarga elétrica

De acordo com o boletim do Instituto Médico Legal, Vagner Silva Nunes, de 43 anos, morreu após ser atingido por uma descarga elétrica. O caso aconteceu neste domingo, 31, no loteamento Paraíso do Sul, bairro Santa Maria, Zona Sul de Aracaju.

A Polícia Militar foi acionada e confirmou o acidente. Segundo a PM, a vítima teria subido no poste.

A Energisa também esteve no local e informou que não houve interrupção no fornecimento de energia no local. A empresa ainda faz um alerta para que a população evite contato ou até mesmo proximidade com a rede elétrica, pois pode causar graves acidentes.

