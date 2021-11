Viatura cai em buraco após vazamento em tubulação

Uma viatura do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur) da Polícia Militar caiu em um buraco na madrugada desta segunda-feira, 1º, após o asfalto ceder em uma rua do loteamento Aquarius, no bairro Aruana, na Zona de Expansão, em Aracaju.

De acordo com informações da Polícia Militar, o acidente ocorreu por volta das 03h55. Os policiais faziam buscas na região, quando o solo embaixo da viatura cedeu por conta de um vazamento em uma tubulação.

Ainda segundo a Polícia Militar, nenhum policial ficou ferido e o automóvel já foi retirado do local.

O Portal Infonet entrou em contato com o assessor de comunicação da Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso), Flávio Vieira, que informou que o rompimento da tubulação não foi ocasionado pela passagem da viatura. Ainda segundo ele, assim que a Deso tomou conhecimento do rompimento, esteve no local e fechou a rede de abastecimento para evitar maiores danos. Segundo o assessor, a viatura não sabia do rompimento e passou por cima do asfalto que cedeu. No entanto, houve apenas danos materiais que estão sendo reparados pela Companhia. As equipes continuam trabalhando no local e segundo ele, foi a primeira vez que o local se rompeu e a Deso irá fazer um estudo para melhorar a via e evitar novas ocorrências.

Desabastecimento

A Deso também informou que o abastecimento de água está interrompido no Mosqueiro, Zona de Expansão, Aruana, Santa Maria, 17 de Março e adjacências. A previsão de retorno é para às 18h.

