Carro colide contra motoneta no povoado Queiroz em Lagarto

Na noite da última segunda-feira, 1º de novembro, um grave acidente foi registrado na Rodovia SE-175, na altura do povoado Queiroz, na zona rural de Lagarto. Lá, um veículo Celta colidiu contra uma motoneta, o que deixou o condutor da última bastante ferido.

De acordo com o Departamento de Trânsito e Transportes Urbanos (DTTU), o acidente ocorreu após o condutor do Celta perder o controle do veículo. Já o condutor da motoneta, apesar de estar muito ferido, foi socorrido e encaminhado ao hospital pelo SAMU.

Fotos: DTTU Lagarto 1 de 5

Os veículos envolvidos foram recolhidos para o pátio do DTTU, na cidade de Lagarto.