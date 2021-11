Com apenas uma vitória, Lagarto Futsal é eliminado da Copa do NE

Na última segunda-feira, 1º de novembro, em mais uma partida válida pela fase de grupos da Copa do Nordeste, o Lagarto Futsal venceu o Campo Largo Futsal (PI) por 4 a 3, mas acabou eliminado da competição. É que por ter conseguido três derrotas, um empate e apenas uma vitória, o Verdão dependia de uma vitória ou empate do Macau para ficar entre os dois terceiros melhores e assim avançar para as quartas de finais da competição.

Entretanto, como o Macau perdeu, o Lagarto finalizou sua participação na Copa do Nordeste “de cabeça erguida”, como destacou a diretoria do time por meio das redes sociais. “Sabíamos das nossas dificuldades e mesmo assim lutamos bravamente se doando ao máximo e chegamos com grandes chances de classificação. O time e a comissão estão de parabéns. Deus sabe de todas as coisas”, postou o Lagarto Futsal.

Na Copa do Nordeste de 2021, o Verdão estreou sendo goleado por 5 a 0 pelo Capelle, depois empatou em 1 a 1 com o Boi Bravo, perdeu por 5 a 2 para o Sampaio Futsal e terminou com uma vitória sobre o Campo Lagarto por 4 a 3. As partidas, válidas pela primeira fase da competição, foram realizadas entre os dias 28 de outubro e 1º de novembro.