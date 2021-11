Mulher abandona animais na praça do Forródromo; jovens os resgatam e buscam por novos tutores

Na manhã do último dia 27 de novembro, às 05h50, uma mulher abandonou três gatos novos na Praça Rui Mendes, popularmente conhecida como Praça do Forródromo, situada no centro de Lagarto. O abandono foi captado por uma câmera de vigilância, que também filmou o momento em que os bichinhos foram resgatados por dois jovens.

Após o ocorrido, um dos jovens envolvidos no resgate dos animais, identificado como André, buscou a reportagem do Portal Lagartense. Na oportunidade, ele informou que os animais estavam debilitados e que ele havia resolvido cuidar dos mesmos até que surgisse algum cidadão interessado em adotá-los.

“Animais não são descartáveis e abandoná-los é crime, segundo a nova Lei Federal nº 14.064/2020, que altera a Lei nº 9.605/1998, aumentando a pena de detenção para até cinco anos para os crimes de maus-tratos a cães e gatos. Lembrando que nem todos os animais são resgatados ou adotados”, observou o cidadão.

Os interessados em adotar os animais podem contatar o André através do (79) 99654-9688.