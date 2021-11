UFS vai pagar auxílio de R$ 400,00 aos bolsistas do Pibid e RP

O pagamento dos auxílios dos Programas Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid) e de Residência Pedagógica (RP) está atrasado para estudantes de todo o país. Para mitigar a situação dos seus bolsistas em condição de vulnerabilidade socioeconômica, a Universidade Federal de Sergipe (UFS) lançou um edital para concessão do benefício Manutenção Acadêmica.

No edital, são convocados os bolsistas para seleção de concessão do auxílio. O benefício é destinado, especificamente, aos alunos com bolsa ativa e voluntários de Pibid e RP, regularmente matriculados em período letivo da modalidade de graduação em licenciaturas presenciais da UFS, e que estejam incluídos, obrigatoriamente e comprovadamente, em critérios de vulnerabilidade socioeconômica.

Será ofertado benefício de R$ 400, previsto para pagamento em parcela única, podendo ser renovado, mediante dotação orçamentária. O discente beneficiado com o recurso do edital declara ciência em manter-se vinculado ao seu programa, curso e atividades inerentes à sua bolsa.

A averiguação da lista de bolsistas e voluntários será realizada pela equipe da Delib/Prograd, a partir do cadastro do CadÚnico do Sigaa, onde os alunos deverão estar com a documentação atualizada. O resultado da avaliação será publicado no dia 5 de novembro, na página da Prograd.

Em caso de dúvidas, o aluno poderá entrar em contato através do e-mail delib@academico.ufs.br.

Já os recursos financeiros utilizados para atender o edital serão provenientes do orçamento geral da UFS e de ações orçamentárias específicas para 2021, com pagamento a partir de recursos do Plano Nacional de Assistência Estudantil (Pnaes).

Fonte: UFS