Empresário é acusado de estuprar mulher na frente do filho

Um empresário que é casado e muito conhecido no município sergipano de Tomar do Geru está sendo acusado de estuprar uma mulher na frente do filho desta, de apenas seis anos de idade. Informações do radialista Cléo Menezes dão conta que o caso ocorreu na última sexta-feira, 29.

Segundo o comunicador, em entrevista concedida ao Programa A verdade como ele é, da Rádio Comunitária Juventude FM, antes do abuso, a mulher teria implorado para não ser abusada na frente do filho e que, após o ato, o empresário começou a se declarar para a vítima.

Além disso, uma pessoa próxima da vítima contou, em entrevista ao programa Alerta 99, da Rádio Fan FM, que antes do crime, o homem teria invadido a residência, feito um jantar para a vítima.

“Após ela chegar do trabalho, por volta de 20h, ela ouviu alguém chamar na porta e foi ver e era ele, que chegou com algumas comprar de mercadinho, uma massa de cuscuz, ovos e calabresa, para fazer uma janta. Ela ficou assustada porque não tinha intimidade com ele. O único contato que ela tinha tido foi na noite anterior quando ele disse que tinha torcido o pé e queria que ela passasse um remédio, acho que isso seria um pretexto para ter algum contato com ela”, narrou a pessoa que ouviu os primeiros relatos da mulher.

A pessoa ainda contou que o homem iniciou os diálogos com ameaças.“Ele disse ‘o que é que você acha de eu matar três pessoas e depois me matar?’. Provavelmente já foi para amedrontar ela para que ela não gritasse. Ele fez a janta, chamou ela para jantar e ela disse que não queria. A moça que toma conta do filho dela foi para o quarto, achando que era algum conhecido dela. Ele batia na mesa e batia nas costas dela. Ele dizia a todo momento que ela iria odiar ele, mas que ele era apaixonado por ela. Ele comprou até uma camisa para trocar lá dentro com a inicial do nome dela. O menino dela estava acordado e depois que terminou de jantar mandou que ela pegasse o filho e colocasse para dormir. Ela colocou e ele mandou que ela fosse tomar banho”.

E continuou: “foi aí que ele arrastou ela para o quarto onde a criança estava deitada na cama dormindo. Ela pediu pelo amor de Deus que ele não fizesse aquilo na frente do filho dela. Aí ele arrastou ela para o banheiro e estuprou. Depois do estupro ele, simplesmente, se vestiu e disse ‘você vai me odiar para o resto da vida, mas eu só queria uma noite de amor com você, porque eu te amo e sou apaixonado por você’ e foi embora”, finalizou a testemunha.

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Tomar do Geru.